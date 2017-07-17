Kocias, bu akşam Güney Kıbrıs’a gidecek

Güney Kıbrıs’ta yayımlanan Fileleftheros gazetesi, Kocias ile çalışma arkadaşlarının, bu akşam Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in vereceği akşam yemeğine katılacağını yazdı.

Gazete, Kocias’ın yarın ise ise Rum Ulusal Konseyi’nin özel oturumuna katılacağını kaydetti.Kocias’ın ziyaretine ilişkin detayları aktaran Fileleftheros,Rum ve Yunan hükümetlerinin bugün ve yarın taktik ve koordinasyon konularını ele alacağını yazdı.Bu arada, Fransa Savunma Bakanı FlorenceParly de bugün Güney Kıbrıs’a gidiyor.

Rum Savunma Bakanı Hristoforos Fokaidis’le görüşecek olan Parly’nin, bölgedeki Fransız savaş gemilerini ziyaret edeceği duyuruldu.