HABER KIBRIS

Kocias: Önerimiz garantilerin kaldırılmasını içeriyor

03/07/2017
HK

Kocias: Önerimiz garantilerin kaldırılmasını içeriyor
ads

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias "Yeni Kıbrıs bağımsız bir ülke olacak" dedi.

Kıbrıs Konferansı'nın 6'ıncı ve en kritik gününde açıklama yapan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias "Yeni Kıbrıs bağımsız bir ülke olacak. Gelecek için kendi kararını verecek normal bir devlet olacak. Normalleşmenin engellenmesine izin vermeyeceğiz" dedi.

Kocias açıklamasına şöyle devam etti:

"Türk askerlerinin çekilmesi, bunun izlenmesine ilişkin teklifimizi verdik. Önerimiz garantilerin kaldırılmasını içeriyor"



TAGS: kıbrıs, kocias, haber
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2016 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs. Design: LATIS Internet Media Systems