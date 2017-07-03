Kocias: Önerimiz garantilerin kaldırılmasını içeriyor

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias "Yeni Kıbrıs bağımsız bir ülke olacak" dedi.

Kıbrıs Konferansı'nın 6'ıncı ve en kritik gününde açıklama yapan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias "Yeni Kıbrıs bağımsız bir ülke olacak. Gelecek için kendi kararını verecek normal bir devlet olacak. Normalleşmenin engellenmesine izin vermeyeceğiz" dedi.

Kocias açıklamasına şöyle devam etti:

"Türk askerlerinin çekilmesi, bunun izlenmesine ilişkin teklifimizi verdik. Önerimiz garantilerin kaldırılmasını içeriyor"