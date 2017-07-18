Kocias: Yunanistan ve Güney Kıbrıs, artık daha yakın

Yunanistan Dışişleri Bakanı Kocias, başarısız geçen barış görüşmeleri sonrasında Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ın artık birbirine daha yakın olduğunu söyledi

Kocias, Rum Dışişleri Bakanı Ioannis Kasoulides'le yaptığı görüşme sonrasında yaptığı açıklamada "Crans-Montana'da izlediğimiz yol iki ülkeyi bir birine daha çok yakınlaştırdı" dedi.

Kocias ayrıca, "Bizim işimiz, Türkiye'nin sözlerle, çözümlerle oynamasını engellemek ve bunun yerine uluslararası hukuku ve ciddiye almayı zorunlu kılmaktır" dedi.