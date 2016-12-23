Kök hücre naklinde yeni adım

ABD’nin Baltimore kentinde bulunan Maryland hastanesinde 4 aylık Josue Salinas Saldago adlı bebeğe kök hücre nakli gerçekleştirildi.

Doktorlar doğuştan kalbinin bir yarısı diğer yarısına göre daha küçük olan Saldago’yu kurtarabilmek için ismi açıklanmayan kişi tarafından bağışlanan kök hücreyi kalbin sağlıklı tarafına nakletti. Ameliyat, kardiyolog Doktor Si Pham tarafından gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen ameliyatın ABD tarihinde kök hücre naklinin kalp kası üzerindeki onarıcı etkisinin ilk adımı olduğu bildirildi.



