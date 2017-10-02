Koku hissinin azalması bunama belirtisi

Bunama 5 yıl öncesinden basit bir koku testiyle tahmin edilebilir. Yakın zamanda yapılan araştırmaya göre 5 yaygın kokudan en az dördünü ayırt edemiyorsanız bunamaya yakalanma riskiniz 2 kat daha fazla. Chicago Üniversitesi araştırmacılarının çalışması bunamanın koku alma hissinin azalmasından anlaşılabileceğini gösterdi. 57 ve 85 yaş aralığındaki katılımcılar arasında yapılan deneyde zorluğu arttırmak için nane, balık, portakal, gül ve deri gibi keskin kokular kullanıldı. İlk testlerin sonucu alındıktan 5 yıl sonra kokuların hiçbirini ayırt edemeyen katılımcıların neredeyse hepsine bunama teşhisi konuldu. 1 veya 2 doğru cevap veren katılımcıların %80'i de bunamaya yakalandı. Araştırmanın baş yazarı Prof. Jayant Pinto koku hissinin kaybedilmesinin bunamayla bağlantılı olduğunu belirtti. "Koku hissini kaybetmek büyük bir hasarın gerçekleştiğinin belirtisi" diye konuştu. Bulgular bunamayı olmadan fark etmek ve önlem almak için önemli bir rol oynuyor. Önceden fark edilirse birtakım ilaçlar ve sağlıklı bir diyet ve daha fazla egzersiz gibi yaşam stilinde değişiklikler ile hastalığın kontrolü alması engellenebilir.