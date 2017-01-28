Kolejlere giriş birinci basamak sınavı bugün

Kolejlere giriş sınavlarının birinci basamağı bugün yapılıyor.

Sınav sonuçlarının akşam saatlerinde açıklanması bekleniyor.

Sınavlar, Lefkoşa Türk Maarif Koleji, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi, Girne 19 Mayıs TMK, Gazimağusa TMK, Güzelyurt TMK, İskele Bekirpaşa Lisesi ve Hala Sultan İlahiyat Koleji olmak üzere 7 sınav merkezinde yapılacak.

İki oturum üzerinden gerçekleştirilecek sınavın birinci oturumu 09.00-10.30, ikinci oturum ise 11.00-12.30 saatleri arasında yapılacak.

Sınavın tamamlanmasının ardından soru kitapçıkları ve yanıt anahtarları bakanlığın resmi web sitesi www.mebnet.net adresinden yayımlanacak.

Cevap kağıtlarının optik okuyucu işlemi ile değerlendirilmesinin ardından sınav sonuçlarının akşam saatlerinde açıklanması öngörülüyor.

Kolej Giriş Sınavları’nın ikinci basamak sınavı 6 Mayıs Cumartesi, üçüncü basamak sınavı ise 10 Haziran Cumartesi yapılacak.