Kolombiya'da maden kazası: 6 ölü

Corrales kenti kırsalındaki bir kömür madeninde yaşanan patlama ve göçüğün ardından kayıp 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Kolombiya'da bir maden ocağında patlamadan kaynaklanan göçük nedeniyle 6 kişi hayatını kaybetti.



Yerel basındaki haberlere göre, Boyaca yönetim bölgesine bağlı Corrales kenti kırsalında bir kömür madeninde patlamanın ardından göçük oluştu.



Gaz sıkışmasının yol açtığı belirtilen olayda 6 kişinin öldüğü, kayıp 3 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.



Kızılhaç ve Ulusal Madencilik Ajansına (ANM) bağlı kurtarma ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü madendeki patlamanın 100 metre derinlikte gerçekleştiği açıklandı.