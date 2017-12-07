HABER KIBRIS

Kolombiya'da maden kazası: 6 ölü

07/12/2017

Kolombiya'da maden kazası: 6 ölü
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Corrales kenti kırsalındaki bir kömür madeninde yaşanan patlama ve göçüğün ardından kayıp 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Kolombiya'da bir maden ocağında patlamadan kaynaklanan göçük nedeniyle 6 kişi hayatını kaybetti.

Yerel basındaki haberlere göre, Boyaca yönetim bölgesine bağlı Corrales kenti kırsalında bir kömür madeninde patlamanın ardından göçük oluştu.

Gaz sıkışmasının yol açtığı belirtilen olayda 6 kişinin öldüğü, kayıp 3 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Kızılhaç ve Ulusal Madencilik Ajansına (ANM) bağlı kurtarma ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü madendeki patlamanın 100 metre derinlikte gerçekleştiği açıklandı.



TAGS: kolombiya, maden kazası
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