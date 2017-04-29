Kolon kanseri riskini yok ediyor!

Son yapılan araştırmalara göre, kakaonun kolon kanseri riskini en aza indirdiği ortaya çıktı.

Son yapılan araştırmalardan çıkan sonuca göre, düzenli kakao tüketiminin bağırsak kanseri riskini en aza indirdiği ortaya çıktı. Aynı zamanda kakao tüketimi, beyin ve kalp fonksiyonlarını da iyileştirdiği söyleniyor.

Her derde deva olan kakaonun düzenli kullanımında diyabet riskini de en aza indirdiği ortaya atılan iddialar arasında.

İspanya'daki Gıda ve Beslenme Bilim ve Teknoloji Enstitüsü uzmanlarınca yürütülen bir çalışmada, günlük olarak kakao tozu tüketen ve tüketmeyen laboratuar farelerinin tümöre neden olan kimyasallara maruz bırakılmalarının sonucu verdikleri tepkilere bakıldı.

Deneyin ilk safhasında, ilk grup fareye 12 hafta boyunca kakao açısından zengin bir diyet uygulanırken diğer gruba hiç kakao içermeyen bir diyet uygulandı.

İlk dört haftanın sonunda, fareler bağırsak kanserinin ilk belirtilerini göstermeye başladılar. Fakat bilim insanları, kakao açısından zengin diyet uygulanan gruptaki farelerde, uygulanmayan gruptaki farelere göre bağırsak kanseri belirtilerinin daha az olduğuna açıkça tanık oldular.

Kakao açısından zengin bir diyetin insanlar üzerindeki faydaları ve etkilerine odaklanan daha ileri düzeyde bir çalışmaya ise vakit kaybetmeden başlandı.