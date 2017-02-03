Komadan çıktı bebeğini gördü

Kuzey İrlandalı bir anne hamileliğinin 37’nci haftasında inme geçirdi. Yapay komaya sokulan anne 10 gün sonra yeni doğmuş bebeğini kucağında buldu.

33 yaşındaki Ciara Murray sorunsuz bir hamilelik geçiriyordu. Ancak 37’nci haftada beyninde yaşanan pıhtı sorunu yüzünden inme indi, acilen ameliyata alındı. Sağlıklı olduğu anlaşılan bebeği ise sezaryenle dünyaya geldi. 3 saat süren ameliyatın ardından anne iyileşmesi için suni komaya sokuldu. Talihsiz kadın 10 gün sonra uyandığında oğlu James’i kucağına verdiler. Sezaryenden haberi olmayan Murray için bebek sürpriz olmuştu. Oğlu 15 aylık olan Murray, “James çok sağlıklı. İkimiz de aynı zamanda yürümeye çalışıyoruz” diyor.

15 AYLIK OLDU

Oğlu James şimdi 15 aylık olan Ciara Murray hareket yeteneğini kazanmak için yoğun bir terapi görüyor.