Konserve yiyeceklere dikkat!

Adana'da yaşanan ve 4 kişinin ölümü ile sonuçlanan konserve faciasının ardından konuyu değerlendiren Uzman Diyetisyen Ümran Canlı, "Besin zehirlenmelerinin yüzde 52'si toksit madde içeren sebze konservelerinden meydana geliyor" dedi.

Adana'da el yapımı domates konservesinden yapılan menemeni yedikleri iddia edilen anne, baba, oğul ve teyze 1.5 ay içerisinde hayatını kaybetti.

Sadece menemeni yiyen 4 kişinin ölmesi nedeniyle evde yapılan konservelerin nasıl yapılıp, ne şekilde tüketileceği sorusu sorulurken Uzman Diyetisyen Ümran Canlı konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Diyetisyen Canlı, "Besin zehirlenmelerinin yüzde 52'si toksit madde içeren sebze konservelerinden meydana geliyor" şeklinde konuştu.

besin zehirlenmelerinde sebze konservelerinin rolü

Besin zehirlenmelerinde konservelerin önemli bir bölümü oluşturduğuna dikkat çeken Diyetisyen Ümran Canlı, "Besin zehirlenmelerinin yüzde 52'si toksit madde içeren sebze konservelerinden meydana geliyor. Konserve hazırlarken sebzelere dikkat etmemiz gerekiyor. Meyve ve sebzelerimizin taze ve küflü olmaması gerekiyor. Bunları temizleyip parçaladıktan sonra gerekirse pişirme işlemi yapılmalıdır. Pişirme işleminin ardından konulacak cam kaplar ve kapakları kontrol edilerek saklama koşullarına göre hazırlanmalıdır. Konserveyi açtıktan sonra da uzun süre açık kalmamalıdır. Gün içinde yahut birkaç gün içerisinde tüketilmelidir. Çünkü bakteri üremesi fazlaca oluşmaktadır" dedi.

konserve yaparken ve alırken kapağa dikkat!

Oluşan bakterinin konservede bombe meydana getirdiğini belirten Diyetisyen Canlı, "Clostridium Botulinum dediğimiz bir bakteri var ve bu konservelerin baş düşmanıdır. Bunlar konservelerde fazlaca üreyebiliyorlar ve konservede bombe şeklinde oluştuğu gözlemlenebiliyor. Özellikle satın alırken ya da evde yaptığınız konserveleri kapak kısımlarına bakmamız gerekiyor. Bombe varsa kesinlikle tüketmemeliyiz, bu bakteri oluştuğunun işaretidir. Bunu tüketirsek zehirlenme kaçınılmaz olacaktır" diye konuştu.

"evde yapılan konservelerde kapağın şişmemesi gerekiyor"

Zehirlenmenin çeşitli belirtileri olduğunu vurgulayan Canlı, "12 ile 36 saat arasında bağırsak fonksiyonlarında bozulmalar ve kusmalar gerçekleşebilir. Bu durumda hastaneye başvurmak gerekiyor. Bunun sebebi de Clostridium Botulinum denilen bakteriden kaynaklıdır. Evde yapılan konservelerde kapağın şişmemesine dikkat etmek gerekiyor. Kapağı açarken suyun fışkırmaması önemli. Konservenin kendine has kokusu ve tadında olduğu kontrol edilmelidir. Herhangi bir şüphe unsuru varsa konserve kesinlikle tüketilmemelidir. Botulinum denilen bakterinin ortadan kalkması için de 80 derecede 10 - 30 dakika arasında pişirilmesi gereklidir" ifadelerini kullandı.