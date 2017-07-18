Koopbank İştirakleri’nde 'Dilek Kutusu' dönemi

Koopbank İştirakleri, çalışanların verdiği fikirler ile büyümeye ve güçlenmeye devam ediyor. Koopsüt, Şeker Sigorta, Koopgaz, Zirai Levazım, Harnup Fabrikası ve Binboğa Yem Fabrikası’na kurulan “Dilek Kutuları” ile çalışanların etkin katılımları ve talepleri doğrultusunda hayal edilen çalışma ortamları, kaleme alındı.

14-24 Nisan, 2017 tarihleri arasında, 100’ü aşkın katılım ile gerçekleşen çalışmanın sonucunda her iştirakteki birinciler belirlendi.

BİR İLK GERÇEKLEŞTİRDİ

Koopbank İştirakler Koordinatörü Orhan Kürşad yaptığı açıklamada bu yıl ilk kez gerçekleştirilen Dilek Kutusu çalışmasının kurumun güçlenmesi, daha sağlıklı bir iş ortamına ulaşılması ve sorunların çözümü yönünde önemli bir adım olduğunu kaydetti. Kürşad, kurumları en iyi tanıyan kişilerin çalışanlar olduğuna dikkat çektiği açıklamasında, 100’ü aşkın çalışanın “Dilek Kutusu” yardımı ile fikirlerini paylaştığını, bunun bundan sonra kurumların yol haritasını belirlemede büyük katkı sağlayacağını belirtti.

ÖNEMLİ BİR KATMA DEĞER

Koopbank İştrakleri’nin önemine dikkat çeken İştirakler Koordinatörü Orhan Kürşad, başta çiftçi ve hayvancı olmak üzere Kıbrıs Türk Halkı’nın yanında olan Koopbank ve İştrakleri’nin daha güçlü şekilde gelişmesi için yoğun şekilde çalışmalar yaptıklarını kaydetti. Koopsüt, Şeker Sigorta, Koopgaz, Zirai Levazım, Harnup Fabrikası ve Binboğa Yem Fabrikası’nın ülkeye ciddi bir katma değer kattığını ve ülkenin gözbebeği konumundaki bu kurumların gelişmesi adına, en büyük emeği çalışanların verdiğini, kurumların gelişmesi için çalışanların fikirlerinin çok önemli olduğunu söyledi. Kürşad, bundan sonraki süreçlerde de çalışanlar ile yakın temas içerisinde olacaklarına işaret etti.

Orhan Kürşad, Dilek Kutusu çalışmasının Kooperatif camiasında bir ilk olduğunu, her kurumun birincisinin ülkemizde 2 kişilik tatil kazandığını bunun moral ve motivasyon amacı ile de önemli olduğunu da sözlerine ekledi. Kürşad fikirlerini ortaya koyan tüm çalışanlara teşekkür de etti.