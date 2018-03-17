HABER KIBRIS

Köpeği vurdu, tutuklandı

Değirmenlik taş ocakları bölgesinde bir kişi, küçükbaş hayvanlarına saldırdığı gerekçesiyle bir köpeği av tüfeğiyle vurmaktan tutuklandı.

17/03/2018

Köpeği vurdu, tutuklandı
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Değirmenlik taş ocakları bölgesinde bir kişi, küçükbaş hayvanlarına saldırdığı gerekçesiyle bir köpeği av tüfeğiyle vurmaktan tutuklandı.

“Kanunsuz ateşli silah, patlayıcı madde tasarrufu ve Hayvan Refah Yasası’na aykırı hareket” başlığıyla polis bültenine yer alan olay, dün saat 10.00 sıralarında meydana geldi.

54 yaşındaki erkek C.D’nin, adına kayıtlı av tüfeğiyle bölgede başıboş bulunan bir köpeği, küçükbaş hayvanlarına saldırdığı gerekçesiyle öldürdüğü kaydedildi.

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TAGS: haber, kıbrıs
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