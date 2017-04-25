Kör Milliyetçilik Hortladı (AB koşar adım yıkılmaya doğru)

Fransa’daki seçimlerde aşırı sağcı Le Pen oyların yüzde 21.4’ünü (7 milyon 658 bin oy) alarak ikinci tura kaldı.

Le Pen’in başlıca vaatleri şunlardı:

-Derhal sınırlarımızı kapatalım.

-Avrupa Birliği’nden çıkalım.

-Müslüman göçmenleri ülkemizden kovalım.

-Sadece Fransızların yaşadığı güvenli bir ülke inşa edelim.

***

Fransız faşistlerin tipik bu vaatleri 45 milyonluk seçmenden tam 7 milyon 658 bin oy aldı.

Ve ikinci tura kaldı.

Muhtemelen bu oy sayısı ikinci turda ikiye katlanacak.

Korkulması gereken bir güce dönüşecek.

***

Siyasi hayata henüz yeni giren genç lider Macron ilk tur seçimlerin galibi oldu.

Arkasında parti desteği olmadan 8 milyon 528 bin Fransız’ın oyu ile tüm geleneksel sağ ve sol partilerin adaylarını geçerek birinci turu kazandı.

İlk tur seçimlerinde hüsrana uğrayan geleneksel partiler derhal açıklama yaptılar ve Macron’u destekleyeceklerini duyurdular.

Belli ki ikinci turu kazanacak ve Fransa’nın cumhurbaşkanı olacak.

Peki olacak da ne olacak?

***

Avrupa’da ciddi bir faşist yükseliş yaşanıyor.

Bugüne kadar duymaya alıştığımız Avrupa Birliği değerlerinin tersine, ikinci dünya savaşı öncesinin tekrarı yaşanıyor.

Kör milliyetçilik “asil Fransız kanı, asil Alman kanı, asil Avusturya kanı ve diğerlerini gündeme getiriyor.”

Bunun bir adım sonrası “asil milliyetçilerin” yeniden savaşmasıdır.

Tıpkı ikinci dünya savaşı öncesi olduğu gibi.

***

Kör milliyetçiliğin öldürücü virüsü Avrupa’da yeniden hortladı.

Avrupa Birliği gibi insanüstü bir projenin kör milliyetçilik virüsünü yok ettiğini sanmıştık.

Yanılmışız.

Şartlar kötüleşince sindiği yerden yeniden canlanabiliyor ve milyonları etkisi altına alabiliyor.

Demek ki Avrupa Birliği projesinde bir yerlerde yanlışlar yapıldı.

Nerelerde yapıldığını bulmak şart.

Yoksa Avrupa Birliği koşar adım yıkılmaya gidiyor…

Fransa’daki seçimlerde aşırı sağcı Le Pen oyların yüzde 21.4’ünü (7 milyon 658 bin oy) alarak ikinci tura kaldı.

Le Pen’in başlıca vaatleri şunlardı:

-Derhal sınırlarımızı kapatalım.

-Avrupa Birliği’nden çıkalım.

-Müslüman göçmenleri ülkemizden kovalım.

-Sadece Fransızların yaşadığı güvenli bir ülke inşa edelim.

***

Fransız faşistlerin tipik bu vaatleri 45 milyonluk seçmenden tam 7 milyon 658 bin oy aldı.

Ve ikinci tura kaldı.

Muhtemelen bu oy sayısı ikinci turda ikiye katlanacak.

Korkulması gereken bir güce dönüşecek.

***

Siyasi hayata henüz yeni giren genç lider Macron ilk tur seçimlerin galibi oldu.

Arkasında parti desteği olmadan 8 milyon 528 bin Fransız’ın oyu ile tüm geleneksel sağ ve sol partilerin adaylarını geçerek birinci turu kazandı.

İlk tur seçimlerinde hüsrana uğrayan geleneksel partiler derhal açıklama yaptılar ve Macron’u destekleyeceklerini duyurdular.

Belli ki ikinci turu kazanacak ve Fransa’nın cumhurbaşkanı olacak.

Peki olacak da ne olacak?

***

Avrupa’da ciddi bir faşist yükseliş yaşanıyor.

Bugüne kadar duymaya alıştığımız Avrupa Birliği değerlerinin tersine, ikinci dünya savaşı öncesinin tekrarı yaşanıyor.

Kör milliyetçilik “asil Fransız kanı, asil Alman kanı, asil Avusturya kanı ve diğerlerini gündeme getiriyor.”

Bunun bir adım sonrası “asil milliyetçilerin” yeniden savaşmasıdır.

Tıpkı ikinci dünya savaşı öncesi olduğu gibi.

***

Kör milliyetçiliğin öldürücü virüsü Avrupa’da yeniden hortladı.

Avrupa Birliği gibi insanüstü bir projenin kör milliyetçilik virüsünü yok ettiğini sanmıştık.

Yanılmışız.

Şartlar kötüleşince sindiği yerden yeniden canlanabiliyor ve milyonları etkisi altına alabiliyor.

Demek ki Avrupa Birliği projesinde bir yerlerde yanlışlar yapıldı.

Nerelerde yapıldığını bulmak şart.

Yoksa Avrupa Birliği koşar adım yıkılmaya gidiyor…