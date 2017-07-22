'Körfez Krizi'ne Katar Emiri'nden ilk açıklama: Önceden planlı...

Emir Temim, Katar merkezli Al Jazeera kanalında yayınlanan konuşmasında, 5 Haziran'da Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn yönetimlerinin Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleriyle başlayan Körfez krizine ilişkin ilk kez açıklama yaptı.

Şeyh Temim, "Daha önce hiç görülmemiş kışkırtmalar, iftiralar ile eşi görülmemiş vesayet ve abluka girişimine maruz kaldık. Maruz kaldığımız bu kampanya önceden planlanmıştır. Biz bir sınava girdik ve sınavı başardık." dedi.

"DİYALOĞA HAZIRIZ"

Ülkesinin, anlaşmazlıkların çözümü için abluka uygulayan ülkeler ile "egemenliğe saygı üzerine kurulu" diyaloğa hazır olduğunu belirten Şeyh Temim şunları söyledi:

"Herhangi bir krizin belli ilkeler üzerine çözülmesi gerekiyor. Öncelikle tüm devletlerin egemenliğine ve iradesine saygı çerçevesinde bir çözüm üretilmeli. Ayrıca bir taraf diğer tarafa dayatmada bulunmamalı aksine karşılıklı anlaşmalar ve herkesi bağlayan ortak yükümlülükler olmalı. Biz tüm anlaşmazlıklara çözüm üretmeye ve diyaloğa hazırız."

Askıda kalan sorunlara çözüm bulmak için diyaloğa açık olduklarını vurgulayan Şeyh Temim, "Hükümetler arasındaki siyasi anlaşmazlıkların bedelini halkların ödemesini durdurmanın zamanı geldi." diye konuştu.

Kuveyt'in ara buluculuğuna da değinen Şeyh Temim "Katar'ı başından itibaren destekleyen Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın ara buluculuk çabalarını büyük memnuniyetle karşılıyor ve bu çabaların başarıyla sonuçlanmasını umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Kuveyt'in ara buluculuğuna destek veren ülkelere teşekkür eden Emir Temim, "ABD'nin ara buluculuğa desteğini, Almanya, Fransa, İngiltere, Avrupa ve Rusya'nın yapıcı tutumlarını takdir ediyoruz." dedi.

EMİR'DEN TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR

Katar Emiri Şeyh Temim, Türkiye'nin Körfez krizine yönelik tutumundan övgüyle söz ederek, "Türkiye'ye aramızda imzalanan iş birliği anlaşmasını hızlı bir şekilde yürürlüğe koyduğu ve temel ihtiyaçlarımızı karşıladığı için teşekkürlerimizi sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani, ülkesi ile bazı Arap ülkeleri arasında 5 Haziran'da başlayan krizin ardından bu akşam ilk kez açıklamalarda bulunmuştu.

Emirlik Divanından yapılan yazılı açıklamada, Temim'in, "Körfez ülkeleriyle yaşanan krizin gölgesinde ülkedeki mevcut durum ile Katar'ın geleceğe dönük planlarına dair bu akşam halka hitap edeceği kaydedilmişti.

Katar ile bazı Arap ülkeleri arasındaki kriz, 5 Haziran'da Suudi Arabistan, Mısır, BAE ve Bahreyn yönetimlerinin Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleriyle başlamıştı.

Katar'a abluka uygulayan 4 ülke, ilişkilerin düzeltilmesi için Doha yönetimine "Türkiye'nin Katar'daki askeri üssünün kapatılması, İran ile ilişkilerin kesilmesi ve Al Jazeera televizyonunun kapatılması" gibi şartların bulunduğu 13 maddelik bir talep listesi sunmuş, Katar ise uluslararası hukuka aykırı hiçbir talebin kabul edilmeyeceğini açıklamıştı.