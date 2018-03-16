Korineum Golf & Beach Resort’den, Kemal Saraçoğlu Vakfı’na Anlamlı Bağış

Korineum Golf & Beach Resort yöneticileri aldığı karar doğrultusunda personelleriyle birlikte Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’nın 2017 yılında yeni yıl öncesi, tasarımlarını özel olarak Rukiye Ulusan’un yaptığı ve tamamına Digiturk Kıbrıs Distribütörü Digitech İletişim’in sponsor olduğu defterlerden 240 adet alarak bağışta bulundu. Kemal Saraçoğlu Vakfı, Korineum Golf & Beach Resort’e gösterdiği anlamlı sosyal sorumluluktan dolayı teşekkür plaketi takdim etti.

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı kurulduğu günden itibaren kanserle mücadele eden çocuk ve ailelerine yardım eli uzatabilmek adına faaliyetlerini sürdüren bir vakıf olmasıyla birlikte maddi-manevi tüm faaliyetlerini halktan gelen bağışlarla sürdürmektedir. Bu bağlamda, 2017 yılında tasarımlarını yine Sanatçı Rukiye Ulusan’ın gönüllü olarak yaptığı A5 boyutunda ve 3 farklı renkten oluşan defterlerini bağış severler ile buluşturma kararı almıştı.

Korineum Golf & Beach Resort yöneticileri farkındalık yaratmak adına Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’nın satışa sunduğu defterlerden satın alarak destek oldu.

Korineum Golf & Beach Resort’u ziyaret eden, Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı, Vakıf Koordinatörü Sayın Övgü İnce vakfın teşekkür plaketini yönetici Sayın Meryem Çerkez’e takdim etti. Vakıf plaketini takdim eden Vakıf Koordinatörü Övgü İnce verdiği demeçte; Korineum Golf & Beach Resort’e yapmış oldukları bu bağışın üye çocuk ve aileleri için çok değerli olduğunu ve bu tür bağışların Kemal Saraçoğlu Vakfı’nın faaliyetlerini sürdürülebilir kıldığını dile getirerek, birkez daha teşekkürlerini sundu. Sayın Meryem Çerkez ise sözlerinde, Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı'nın defterlerinin satışında Korineum ailesi olarak, tüm personellerinin ve yöneticilerinin destek verdiğini söyleyerek ve her türlü desteğe hazır olduklarını ve 8 Nisan 2018, Pazar günü Kemal Saraçoğlu Vakfı yararına gerçekleştirilecek Girne Maratonu için de en yakın zamanda kayıtlarını yapıp, numaralarını alacaklarını dile getirdi.