Korkunç kazanın bilançosu artıyor: 48 ölü

Peru Sağlık Bakanlığı, kazanın, Lima’nın kuzeyinde Pasifik Okyanusu sahilindeki Pasamayo bölgesinde yaşandığını açıkladı.

Bu bölgedeki keskin virajlı Panamericana Norte karayolunda meydana geldiği belirtilen kaza sonrası bölgeye acil tıbbi müdahale ve kurtarma ekipleri yollandığı da bildirildi.

Reuters’ın resmi makamlara dayandırdığı haberinde korkunç kazada en az 48 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Olay yerinde bulunan 6 yaralının bölgedeki hastanelere sevk edildiği belirtilirken, olayla ilgili bir soruşturma başlatıldı.