Korkutan kaza ucuz atlatıldı

Haspolat Çemberi yakınlarında bulunan yaya geçidi üzerinde dün akşam saat 22.00 sıralarında trafik kazası meydana geldi.

Motosiklet sürücüsü Uğur Zorlu, yaya geçidinden geçen bir vatandaşa yol vermek için durdu. Çağlar dikiz aynasından baktığında arkasından bir aracın hızla geldiğini gördü. Atakan Çağlar sürdüğü araç ile Uğur Zorlu’nun sürdüğü motosiklete arkadan çarptı. Kazada şans eseri kimse yara almazken araçlarda maddi hasar meydana geldi. Öte yandan Atakan Çağlar’ın sürdüğü aracı geçtiğimiz Cumartesi günü satın aldığı öğrenildi.