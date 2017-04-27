Kortta şampiyonlar YDÜ ve GAÜ

KKTC Üniversite Sporları Federasyonu tarafından organize edilen 2016-2017 eğitim yılı Üniversitelerarası Spor Oyunları’nda tenis müsabakaları dün tamamlandı.

Tenis Federasyonu kortlarında 2 gün süren Üniversitelerarası Tenis Şampiyonası’nda kadınlarda ve erkeklerde 4’er okul mücadele etti. Kadınlarda Yakın Doğu Üniversitesi, erkeklerde ise Girne Amerikan Üniversitesi tüm maçlarını kazanarak şampiyonluğa ulaştı. Maçların tamamlanmasının ardından sporculara madalyaları Üniversite Sporları Federasyonu, Tenis Federasyonu ve okul yöneticileri tarafından takdim edildi.