Koruyucu aile eylem yaptı

Lefkoşa Çağlayan Bölgesi’nde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi bünyesindeki Lefkoşa Çocuk Yuvası’nda bulunan küçük Mehmet, 1 yaşında koruyucu aileye verildikten bir yıl sonra gerekçe gösterilmeden devlet kurumu tarafından geri alınarak yeniden yuvaya bırakıldı. Koruyucu aile dün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önüne giderek eylem yaptı ve Bakan Ersan Saner’i istifaya davet etti.

Koruyucu anne Öznur Kaya, Yeni Bakış’a yaptığı açıklamada, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Başbakanlık önüne giderek sesini duyurmaya çalıştığını belirterek, çocuğun hiçbir gerekçe gösterilmeden kendisinden alındığını kaydetti.

Kaynak: Yeni Bakış | Haberin Tamamı İçin Tıklayın