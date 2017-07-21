Kötü mü kokuyorsunuz? İşte bunu size söyleyen minik cihaz

Özellikle yaz aylarında tavan yapan ter kokuları, en fazla metrobüs yolcularının burnunun direğini kırarken, elbette gündelik yaşamın her noktasında kişinin saygınlığı açısından büyük sıkıntı yaratıyor. Bundan dert yanan elbette yalnızca bizler değiliz. Aynı sorun Japonya'da da var ve Japonlar bunun için de bir cihaz geliştirmeyi ihmal etmemiş.

Konica Minolta, geliştirdiği Kunkun Body isimli cihazla, kişinin kendi kötü vücut kokularından haberdar olmasını sağlıyor. Üzerindeki sensörler vasıtasıyla, vücudun belirli bölgelerindeki koku seviyesini algılayabilen Kunkun Body, kokunun yoğunluk seviyesini ölçümleyerek akıllı telefon aplikasyonuna iletiyor. Koltuk altı, ayak, kafa ve ilginç şekilde kulak arkasındaki kokuya karşı duyarlı olarak hazırlanan Kunkun Body, böylece kişinin kendinden emin olmasını sağlıyor ve dolayısı ile özgüven kazanmasına yardımcı oluyor.

Cihaz şimdilik bir kitle fonlama sistemi olan Makuake'de fon topluyor. Kunkun Body'nin 30 bin Yen, yani 265 Dolar civarında bir fiyatla perakende satış yapması bekleniyor.