Koyun ve kuzuları çaldılar, tutuklandılar!

Polisin açıklamasına göre, 2-7 Temmuz tarihleri arasında, Yuvacık’ta Kenan Özerman’a ait ağıldan İsrail ve melez cinsi 8 koyun, Yeşilyurt’ta, Derviş Yılmaz Şehitzade’ye ait ağıldan 10 kuzu ve Yılmazköy -Şirinevler Anayolu üzerinde bulunan Ahmet Aziz Yasakcı’ya ait ağıldan da 8 adet sakız-melez cinsi erkek kuzu çalındı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen geniş çaplı soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen A.B.(E-24) ve H.Ö.(E-23) tespit edilerek tutuklandı.