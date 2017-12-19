Kraliyet Donanması’nın en güçlü gemisi su sızdırıyor

Daily Mail’in aktardığına göre, Kraliyet Donanması’nın şimdiye kadar sahip olduğu en büyük gemi Queen Elizabeth’in gövdesinde tamiri milyonlara mâl olacak büyük bir hasar olduğu öğrenildi. 4.1 milyar dolara mal olan gemi, bu ay kullanıma girdi, ancak üzerindeki hasar nedeniyle saatte 200 litre su sızdırmaya başladı.

Şimdilerde Porthmouth donanma üssünde olan geminin tamir edilmesi için tekrar karaya çekilmesi gerekebilir.

Hasardan sorumlu tutulan tarafta gemiyi inşa eden Aircraft Carrier Alliance (ACA) şirketi. Şirketin gemiyi donanmaya hasarlı olarak teslim ettiği ileri sürüldü.

65 ton ağırlığındaki ve 280 metre uzunluğundaki gemi 700 mürettebat kapasitesine sahip.