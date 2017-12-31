Kripto para piyasasının hacmi daraldı

Yüksek hacmiyle kripto para birimleri piyasasının belirleyicisi bitcoin, düne göre yüzde 9.80 azalarak 14 bin dolar bandında işlem görüyor.



241 milyar dolarlık piyasa değeriyle bitcoin, 606 milyar dolarlık piyasa hacminin yüzde 43.4'ini oluşturuyor. Kripto para piyasasının son 24 saatlik piyasa hacmi ise 30.7 milyar dolar olarak hesaplandı.



Piyasada en yüksek hacme sahip beş kripto para birimindeki günlük değişimler ise; bitcoin 9.80, ethereum yüzde 5.39, litecoin yüzde 9.65 ve bitcoin cash yüzde 10.05 düşerken ripple yüzde 5.17 arttı. (DHA)