Kriptopara piyasası tekrar 620 milyar doların üzerinde

Yüksek hacmiyle kripto para birimleri piyasasının belirleyicisi Bitcoin ise düne göre yüzde 15.38 artarak 15 bin dolar bandında işlem görüyor.

281 milyar dolarlık piyasa değeriyle Bitcoin, 1373 kripto para biriminin oluşturduğu 589 milyar dolarlık piyasa hacminin yüzde 45.5’ini oluşturuyor. Kripto para piyasasının son 24 saatlik piyasa hacmi ise 27.6 milyar dolar olarak hesaplandı.