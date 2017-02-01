Kritik liderler görüşmesi sona erdi. İki lider 9 Şubatta yeniden buluşacak. Liderler BM’den Mart ayı başında Kıbrıs Konferansının toplanması talebinde bulundu. Liderler müzakerelerin ilerletilmesi konusunda uzlaştı. Bu çerçevede liderler haftada bir gün bir araya gelecek. Müzakereciler de temaslarını yoğun sürdürecek.

Liderler görüşmesi sonrasında BM Genel Sekreteri Eide yazılı bir açıklama yaptı. Eide açıklamasında liderlerin bugünkü görüşmede, 12 Ocak’ta Kıbrıs konferansının başlamasından itibaren yaşanan gelişmeleri değerlendirdiklerini ve Kıbrıs konusunu çözme konusundaki kararlılıklarının devam ettiğini teyit ettiklerini bildirdi.

Eide liderlerin, 12 Ocak’ta başlanan Kıbrıs konferansı çerçevesinde müzakere sürecinin bundan sonra nasıl ileriye gideceği konusunda şu kararı aldıklarını açıkladı;

1- Liderler Şubat ayı boyunca üzerinde uzlaşılmamış konuları ele almak üzere bir araya gelecekler

2- Müzakereciler de rutin toplantılarına şubat ayı boyunca devam edecekler

3- Liderler, BM’den garanti ülkelerle istişarelerde bulunmasını ve Kıbrıs konferansının garantörlerin de katılımı ile siyasi düzeyde Mart ayının başında gerçekleşmesi için çalışma yapmasını istedi.