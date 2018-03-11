Kritik maç MTG’nin: 2-1

Mağusa Türk Gücü sahasında konuk ettiği Lefke karşısında maçın ilk dakikasında geriye düşse de Halil Turan’ın ayağından bulduğu gollerle rakibini 2-1 mağlup etmeyi başardı

Yer: Gazimağusa Canbulat Stadı

Hakemler: Fehim Dayı, Enver Kalkın, Yusuf Bakar

Mağusa Türk Gücü: Türkkan, Sami, Yasin, Kaan, Malik, Erdoğ, Arif (Dk.75 Nevzat), Adil, Dinopeter (Dk.90+2 Aziz), Halil Turan, Omokafe (Dk.55 Emre)

Lefke: Mehmet Özeralp, Mehmet Toros, Aykut, Yakup, Rahmi, Burak, Semih (Dk.82 Kaan), Kasım, Allen, Çağrı, Yılmaz

Goller: Dk.45+3-Dk.67 Halil Turan (MTG) - Dk.1 Kasım (Lefke)

K-Pet Süper Lig’in 22. haftasında Mağusa Türk Gücü sahasında konuk etiği Lefke’yi 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. MTG’ye galibiyeti getiren golleri 45+3 ve 67. dakikalarda Halil Turan atarken konuk takımının tek golünü 1. dakikada Kasım kaydetti. Bu sonuçla MTG puanını 29 yaparken Lefke 27 puanda kaldı.

Önemli anlar:

Dk.1: Allen’in pasında Kasım kaleci ile karşı karşıya kaldı vuruşunda top filelere gitti Lefke 1-0 öne geçti.

Dk.18: Kasım’ın yakın mesafeden kafa vuruşunda top direğin yanında auta gitti.

Dk.43: Adil’in sert şutunda top kaleciden döndü.

Dk.45+3: Arif’in frikikten vuruşunda top kaleci Mehmet’ten döndü. Halil Turan dönen topu filelere gönderdi: 1-1.

İlk devre 1-1 sona erdi.

Dk.62: Mehmet Toros’un yakın mesafeden vuruşunda top yandan auta gitti.

Dk.64: Halil Turan kaleye paralel geçen topa vurmayı başaramadı ve MTG mutlak pozisyonda golü kaçırdı.

Dk.67: Kaan’ın pasında Halil Turan topu filelere göndererek takımını 2-1 öne geçirdi.

Dk.76: Halil Turan kaleci ile karşı karşıya kaldı. Topu ayağından açınca kaleci Mehmet Topa sahip oldu.

Karşılaşma 2-1 sona erdi.