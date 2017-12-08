KSBÜ ile UFÜ arasında işbirliği

Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi ile Uluslararası Final Üniversitesi arasında akademik ve kültürel iş birliğini teşvik etmek amacıyla protokol imzalandı. Öğrencilerin eğitim ve araştırma amaçlı değişimi, kısa dönem programlar, öğretim ve araştırma için akademik personel değişimi, araştırma projeleri ve yayınlarda iş birliği, ortak seminerler, konferanslar ile diğer bilimsel ve kültürel etkinliklerin düzenlenmesi gibi ortak çalışmaları teşvik etmek amacıyla imzalanan protokole, Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Tümer ve Uluslararası Final Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak imza koydu.

TÜMER: EĞİTİM KALİTESİNİN ARTIRILMASI YÖNÜNDE ÖNEMLİ BİR ADIM

İki üniversitenin işbirliğini içeren protokol Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi’nde imzalandı. Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Tümer yaptığı konuşmada Rektör Öztoprak'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kıbrıs'taki üniversiteler arası işbirliklerinin eğitim kalitesinin artırılması yönünde olumlu bir adım olduğunu vurgulayan Tümer, Uluslararası Final Üniversitesi ile yapılan protokolün, gerek öğretim üyelerinin gerekse öğrencilerin karşılıklı yararında olacağını ifade etti.

ÖZTOPRAK: İŞBİRLİĞİ ÇALIŞMALARI ÜNİVERSİTE SEKTÖRÜNE HİZMET EDİYOR

Uluslararası Final Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdullah Öztoprak, imza töreninde yaptığı konuşmada, üniversiteler adası olan ülkemizde eğitime hizmet veren üniversitelerin gerçekleştireceği ortak çalışmaların hem ülkeye hem de eğitime önemli katkı sağlayacağına inanç belirtti. Öztoprak, gerek yurt dışı gerekse ülkemizde faaliyet gösteren üniversitelerle benzer protokoller yaptıklarını, söz konusu iş birliği çalışmalarının olumlu geri dönütlerini aldıklarını ifade etti.