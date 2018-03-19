HABER KIBRIS

KTAMS’ın yeni başkanı Güven Bengihan

19/03/2018

KTAMS’ın yeni başkanı Güven Bengihan
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Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanlığı’na Güven Bengihan getirildi.

KTAMS tarafından yapılan açıklamaya göre, 36. Dönem Olağan Genel Kurulu toplantısında seçilen Yönetim Kurulu bugün toplanarak görev dağılımı yaptı.

Sendikanın yeni Başkanı Güven Bengihan olurken; diğer görev dağılımı şöyle:

“Genel Sekreter Devrim Barçın, Mali Sekreter Deniz Tuğberk, Örgütlenme Sekreteri Serman Yiğit, Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri Muzaffer Sevim, Dış İlişkiler Sekreteri Mehmet Oytam, Basın Yayın ve Propaganda Sekreteri Şaziye Ş Ataser, Toplu Sözleşmeler Sekreteri Gökhan Tozan, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Sekreteri Ülfet Kral.”

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TAGS: KTAMS, Güven Bengihan
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