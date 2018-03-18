HABER KIBRIS

KTAMS’ın Yeni Yönetimi Belirlendi

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) dün gerçekleştirdiği 36. Olağan Genel Kurul’da yeni yönetimini belirledi.

18/03/2018

KTAMS’ın Yeni Yönetimi Belirlendi
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KTAMS’tan yapılan açıklamaya göre, 30 kişilik yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: 

“Güven Bengihan, Ülfet Kral, Emete Taşkan, Firdevs Bladanlı, Mehmet Oytam, Serman Yiğit, Deniz Tuğberk, Muzaffer Sevim, Şaziye Şaban Ataser, Devrim Barçın, Ebru Şerebet, Ahmet Katrancıoğlu, Devrim Karaman, Ahmet Asoğlu, Zehra Çiçekli, Gökhan Tozan, Oya Adsız Maraşuna, Ayşe Çağsın Baysalhan, Hüseyin Kocadal, Altay Alaminyolu, Didem Bülbülcü Aliusta, Asım Kamacı, M.Salih Tabur, Mustafa Yaşlı, Recep Yamuk, Osman Özkoraltay, Onay Hacıküçük, Fırat Başpınar, Çağın Oytaç, Ayşe Çetiner.”

Onur Kurulu’nda ise Ahmet C. Musaoğulları, Mehmet Biliz, Serdar Cesurer, Öcal Fatih Kutrafalı ve
İbrahim Solmazcan’dan oluştu.

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TAGS: KTAMS, Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası, haber, kıbrıs
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Erdoğan: Oyunlarını tamamen bozacağız

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’ye yönelik terör dalgasının, bir asır sonra Çanakkale saldırısının yeniden hortlatılma çabasından başka bir şey olmadığını belirterek, “Baktılar ki içeriden olmuyor, bu defa sınırlarımız dışından ülkemizi kuşatmaya kalktılar. Suriye sınırımız boyunca, 911 kilometre, bu girişimi de önce Fırat Kalkanı, sonra Zeytin Dalı harekatlarıyla yerle bir ettik, ediyoruz. Hamdolsun terör koridoru zinciri şimdilik 4 noktadan kırıldı. Zincirin kalan halkalarını da en kısa sürede tane tane kıracak ve bu oyunu tamamen bozacağız” dedi.

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