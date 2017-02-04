KTAMS'tan asgari ücret tepkisi

Yeni asgari ücretle geçen yıla oranla eline 163 TL fazladan para geçecek olan asgari ücretli, 163 TL ile elektrikten, ekmeğe, tüp gazdan ilaca yapılan fahiş zamlarla savaşacak

Suna ERDEN-STARKIBRIS

Asgari Ücret Saptama Komisyonu geçtiğimiz günlerde 2017 yılının ilk asgari ücretini belirledi. Komisyon asgari ücretin 2 bin 20 TL olmasını kararlaştırdı. Sosyal Sigorta ve İhtiyat Sandığı yatırımları kesintilerinden sonra asgari ücretlinin eline net 1757 TL geçecek. 2016 yılının asgari ücretine oranla bu yıl eline 163 TL farkla para geçecek olan asgari ücretli, son birkaç ayda elektriğe yapılan yüzde 30, akaryakıta yapılan yüzde 20, Tüp gaza yapılan yüzde 15,ilaca yapılan yüzde 40 ile yüzde 150 oranındaki zamlarla savaşacak. Zam oranlarına göre asgari ücretin çok yetersiz kaldığını belirten Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Ahmet Kaptan, Star Kıbrıs’a yaptığı açıklamada zamları ve yeni asgari ücreti protesto etmek için eylemler yapacaklarını söyledi.

ÇALIŞANIN ELİNE FAZLADAN 163 EK PARA GEÇECEK

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Ahmet Kaptan, yeni asgari ücretin 2 bin 20 TL olarak belirlendiğini ancak asgari ücretin yüzde 13’nün Sosyal Sigorta ve İhtiyat Sandığı yatırımları için kesildiğini söyledi. Çalışanın eline net olarak 1757 TL geçeceğini kaydeden Kaptan, 2016 yılında kesintilerden sonra çalışanın eline 1595 TL geçtiğini, geçen yıla oranla bu yıl asgari ücretlinin 163 TL farkla hayatına devam etmek zorunda kalacağını ifade etti.

Kaptan, 31 Aralık tarihinde sendika olarak yaptıkları çalışmada 18 ve 5 yaşlarında iki çocuklu 4 kişilik bir aleninin sadece gıda ihtiyacını hesapladıklarını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: “Sağlık Bakanlığı’na bağlı Temel Sağlık Hizmetleri’nden bir insanın ihtiyacı olan gıdaların ne olduğunu belirledik ve biri 18 biri 5 yaşında çocuğu olan 4 kişilik ailenin günlük kalori ihtiyacını hesapladık. Ortaya çıkan tabloda 4 kişilik bir ailenin sadece gerekli gıdalar için günlük 59.79 TL’ye ihtiyacı olduğunu tespit ettik. Bu oranı 30 güne çarptığımızda 1794 TL ettiğini belirledik. Ev kirası, akaryakıt, elektrik ve diğer tüm ihtiyaçlar hariç sadece sağlıklı beslenme için 1794 TL’ye ihtiyaç varken, çalışan 1757 TL ile nasıl hayatta kalacak.”

ZAM ORANLARI YAŞAMAYI İMKANSIZ KILDI

Kaptan, son altı ayda, elektriğe yüzde 30, akaryakıta yüzde 20, Tüp gaz son yapılan zamla yüzde 15, Mobil telefona yüzde 4.8 ile yüzde 53, dövize yüzde 20, sigaraya yüzde 10, devletin kendi yaptığı harç ve pullara yüzde 8, sağlığımızı yakından ilgilendiren 27 ilaca yüzde 40 ile 150,sebzeye yüzde 200 zam yapıldığını dile getirdi. Kaptan, yapılan zam oranları ile vatandaşın hayatını idame ettirmesinin giderek zorlaştığını ifade etti.

EKMEK 2 LİRA OLACAK

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Kaptan, zamların devam edeceğini, ekmeğe ikinci zammın kapıda olduğu ve şu anda 1.25 lira olan ekmeğin 2 TL olması yönünde Fırıncılar Birliği tarafından alınan kararın önümüzdeki hafta açıklanacağını söyledi.

ASGARİ ÜCRETLE ONLAR GEÇİNEBİLİR Mİ?

Kaptan, “havaların soğuk olduğu bir ortamda elektriğe ve tüp gaza yapılan zamlar hükümetin halkına ve çalışanına karşı ne kadar duyarlı olduğunu gösterir. Bugün Türkiye’de hayat pahalılığı ve dövizin artmasından ötürü TC hükümeti kendi harçlarını, mallar üzerindeki vergilerini düşürürken ve halkını korumaya çalışırken, bizim hükümet harçlara yaptığı zamla halkına verdiği değeri ortaya koymaktadır” şeklinde konuştu.

Kaptan, hükümetin, işverenlerin, komisyondaki Hür-İş sendikasının yeni asgari ücrete onay vermesinin düşündürücü olduğunu dile getirdi. Kaptan, “Bir emekçinin evinin gıda ihtiyacını karşılayacak bir ücreti alması şarttır. Bunu belirleyenlere bir ay bu ücreti verip nasıl geçineceklerine bakılmalıdır” dedi. Kaptan, önümüzdeki hafta Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası, Kıbrıs Türk Orta Eğitim Sendikası ile birlikte zamlar ve yeni asgari ücreti protesto etmek için eylem yapacaklarını dile getirdi.