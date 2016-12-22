KTAMS’tan grev uyarısı

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Ahmet Kaptan, sendika yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Kıbrıs Vakıflar Bankası önünde basına açıklama yaptı.

Kaptan, UBP-DP hükümetine yönelik eleştirilerde bulunarak, Banka yönetiminin, bazı personeli, eyleme çıktığı veya çalışma saatlerine uymadığı gerekçesi ile Güzelyurt, Gazimağusa ve Yedidalga’dan Lefkoşa Şubelerine çektiğini savundu.

Kaptan, sendikanın söz konusu sıkıntıları yönetim kuruluna iletmesine karşın yönetim kurulunun bundan haberdar olduğunu inkar ettiğini savunarak, bir çalışanın yerinin 6 ay içinde 3 kez değiştirildiğini söyledi.

Kaptan, “Amaç bankaya hizmet değil, eziyettir. Bir an önce girdiğiniz yanlış yoldan dönün ve hizmet ilkesini benimseyin. Bu tutum sürerse grev yapılacak” dedi.