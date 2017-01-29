KTAMS’tan süresiz grev kararı

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası, Girne Sosyal Sigortalar Dairesi’nde yarından itibaren süresiz grev başlatma kararı aldı.

Kıbrıs Türk Amme Memurları SendikasıGenel Sekreteri Güven Bengihan, Girne Sosyal Sigortalar Dairesi’nde personel eksikliği nedeni ile 20 Ocak tarihinde grev başlattıklarını ancak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkililerinin bu soruna hala daha hiçbir çözüm üretemediğini savundu.

Bengihan yaptığı yazılı açıklamada, bakanlığın sorumsuz ve duyarsız olduğunu iddia ettiği tutumuna karşılık süresiz grev başlatma kararı aldıklarını kaydetti.