KTAMS'tan yoksulluk sınrı raporu

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası, Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi'nden aldığı veriler ile bir rapor yayınlayarak, açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı. Buna göre, asgari ücretlinin geliri ile başka bir harcama yapmaksızın 27 gün sağlıklı ve dengeli beslenebileceğinin altını çizdi. Açıklama şöyle:



“KKTC Sağlık Bakanlığına bağlı Yataklı Tedavi Kurumları Dairesinden almış olduğumuz 4 kişilik bir ailenin sağlıklı bir biçimde beslenmesi için gerekli olan beslenme kalıbı ve bu kalıptaki maddelerin Devlet Planlama Örgütünce açıklanan fiyatlarının ortalamaları alınarak hazırladığımız rapora göre, 4 kişilik bir aile için 31 Aralık 2016 tarihi itibariyle açlık sınırı 1.794 TL, yoksulluk sınırı ise 8.146 TL olarak gerçekleşmiştir.

Çalışmamızda 4 kişilik bir ailenin sağlıklı bir biçimde beslenmesi için yapması gerektiği minimum aylık zorunlu gıda harcaması açlık sınırını, bu verinin hane halkı tüketim harcamasına dağıtılması ile ortaya çıkan veri ise yoksulluk sınırını vermektedir.31 ARALIK 2016

Günlük Zorunlu Gıda Harcamaları Yetişkin Kadın 15.33 TL Yetişkin Erkek 16.03 TL 15-19 Yaş Erkek Çocuk 16.93 TL 4-6 Yaş Kız Çocuğu 11.50 TL Toplam 59,79 TL AÇLIK SINIRI 1.794 TL Harcama Kalemleri Harcama Tutarı (TL) Harcama Yüzdesi (%) 1. Gıda ve alkolsüz içecekler 1.794 22,02 2. Alkollü içecekler, sigara ve tütün 323 3,96 3. Giyim ve ayakkabı 439 5,39 4. Konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar 1.185 14,55 5. Mobilya, ev aletleri ve ev bakım hizmetleri 518 6,36 6. Sağlık 338 4,15 7. Ulaştırma 1.843 22,63 8. Haberleşme 343 4,21 9. Eğlence ve kültür 329 4,04 10.Eğitim hizmetleri 339 4,16 11.Lokanta, yemek hizmetleri ve oteller 338 4,15 12.Çeşitli mal ve hizmetler 357 4,38 YOKSULLUK SINIRI 8.146 100,00

Sendikamızın yapmış olduğu çalışmaya göre sağlıklı beslenmek için yetişkin bir kadının yapması gereken günlük harcama tutarı 15,33 TL, yetişkin bir erkek için 16.03 TL, 15-19 yaş erkek çocuk için 16.93 TL, 4-6 yaş kız çocuğu için 11.50 TL’dir.

4 kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmesi ve insanca yaşayabilmesi için yapması gereken asgari harcama ise aylık 8.146 TL’dir.

Devlet Planlama Örgütü’nün 2008=100 temel yılı KKTC tüketici fiyatları endeksi ana grup ağırlıklarına göre 4 kişilik bir ailenin Gıda ve Alkolsüz içeceklere 1.794 TL; Alkollü içecekler ve tütüne 323 TL; Giyim ve Ayakkabıya 439 TL; Konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlara 1.185 TL; Mobilya, ev aletleri ve ev bakım hizmetlerine 518 TL; Sağlık için 338 TL; Ulaştırma için 1.843 TL; Haberleşme için 343 TL; Eğlence ve Kültüre 329 TL; Eğitim için 339 TL; Lokanta ve oteller için 338 TL, Çeşitli mal ve hizmetler için 357 TL ayırması gerekmektedir.

UBP-DP Hükümeti A’dan Z’ye zam yapmasına karşın asgari ücretli çalışanlar ile dalga geçercesine Ocak 2017 tarihi itibariyle geçerli olacak asgari ücreti hala daha belirlememiştir. Eşi çalışmayan, iki çocuklu bir asgari ücretli çalışanın ailesi ile birlikte aç kalmadan yaşaması mümkün değildir. Söz konusu çalışanlar net 1.595,6 TL asgari ücret geliri ile başka bir harcama yapmaksızın ancak 27 gün ailesi ile birlikte sağlıklı ve dengeli beslenebiliyor. Tüm ihtiyaçlarını karşılamak istediğinde ise geliri sadece 5.8 gün yetebiliyor”