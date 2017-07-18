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KTİMB, yeni birim fiyatları belirlemek için çalışma başlattı

18/07/2017

KTİMB, yeni birim fiyatları belirlemek için çalışma başlattı
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Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) yeni birim fiyatları belirlemek için çalışma başlattı.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, çalışma; üyelerden gelen talep üzerine ihalelerde uygulanan birim fiyatlarındaki sıkıntı, kontrol süreçlerinde yaşanan kargaşalar ve diğer sorunların aşılması amacıyla başlatıldı.

KTİMB dün bu yönde Lefkoşa merkez binası Şevket Abohorlu Konferans Salonu’nda üyeleri ile toplantı gerçekleştirdi.



TAGS: Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği
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