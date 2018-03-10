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KTMMOB Mimarlar Odası Başkanlığı’na Oy Birliğiyle Türker Aktaç Seçildi

KTMMOB Mimarlar Odası Başkanlığı’na Türker Aktaç seçildi.

10/03/2018

KTMMOB Mimarlar Odası Başkanlığı’na Oy Birliğiyle Türker Aktaç Seçildi
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KTMMOB Mimarlar Odası 52. Genel Kurulu, UKÜ Çevik Uras Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Genel kurulda belirlenen yönetim kurulu ilk toplantısında görev dağılımı yaptı.

Türker’in başkanlığındaki yönetim kurulunda yazmanlığa Erçim Uluğ, saymanlığa Kozan Uzunoğlu, ve faal üyeliğe Simzer Kaya ve Ferruh Dülgeroğlu; yedek üyeliğe İpek Yaralıoğlu ve Gizem Öztürk getirildi.

Denetleme Kurulu ise Hüseyin Erdoğdu ve Emine Azimli’den oluştu.





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TAGS: KTMMOB Mimarlar Odası, Türker Aktaç
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