KTOEÖS hükümetten taleplerini açıkladı

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem, sendika olarak hükümetten taleplerini açıkladı.

Özel sektör çalışanları da dahil tüm çalışanlara sendikalı, toplu sözleşmeli, güvenceli çalışma hakkı için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması, Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun işçilerin temsiliyetine olanak sağlayacak bir yapıya dönüştürülmesi, asgari ücret tespiti için var olan kriterlerin uygulanmasının sağlanması gerektiğini belirten Selma Eylem, belirlenen yeni asgari ücretin, artan döviz karşısında satın alma gücü her geçen gün gerileyen çalışanları açlık sınırında yaşamaya mahkûm etmeyi sürdürmek anlamına geldiğini savundu.

Eylem, taleplerini sıraladığı yazılı açıklamasında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler’in sendikalaşma konusundaki açıklamalarına da değindi.

Eylem, açıklamasında, ülkede yıllardır yaratılan düzene karşı ve toplumsal yok oluşa karşı mücadelelerinin süreceğini belirterek, “kamuoyu onayı olmayan, ‘oldu, bitti’ politikaların kabul edilemez olduğunu, Kıbrıs Türk toplumunun devre dışı bırakılmaması gerektiğini” vurguladı.

Eylem KTOEÖS olarak hükümetten taleplerini özetle şöyle sıraladı:

“Asgari ücret insanca yaşanacak düzeyde yeniden belirlenmelidir. Asgari Ücret yasada belirtilen kriterlere göre belirlenmeli, Asgari Ücret Tespit Komisyonu demokratik yapıya kavuşturulmalı; Stabil para birimine geçilmeli; HP’nin hesaplanma biçimi realiteye döndürülmeli / Eşel Mobil iki ayda bir olmalı; Sosyal Güvenlik / Göç Yasası ortadan kaldırılarak Özel ve Kamu için Eşitlik / Adalete dayalı bir barem sistemi oluşturulmalı; Vergi adaleti sağlanmalı; Sağlık ve eğitim kamusal ve nitelikli hale getirilmeli; Eğitimin hükümet değil devlet politikası haline dönüştürülmesi için yasal düzenleme yapılarak, toplum sağlığı için ivedi bir yapılanma oluşturulmalı; Tüm işyerlerinde sendikalaşmanın yasal çerçevesi derhal ortaya konulmalı; Kamu ve Özel Sektöre kadrolu / güvenceli / sendikalı / toplu sözleşmeli istihdam biçimi her alanda zorunlu hale getirilmeli; Üçlü kararname / siyasi atamalar kaldırılmalı/ sınırlanmalı; Vatandaşlık politikası net ve değişmeyecek hale getirilmeli; Anayasada olduğu gibi Demokratik / Laik / Bilimsel/ Nitelikli ve Kamusal Eğitim zorunlu hale getirilmeli; Anayasa ve yasalarımızdaki demokratik olmayan, bağımlılık yaratan maddeler kaldırılmalı (Geçici 10. Madde) G.K.K., Polis, Sivil Savunma, Merkez Bankası, Yüksek Koordinasyon Kurulu vs. atamaların yasal olarak Kıbrıs Türk Toplumunun iradesine tabi kılınmalı; Yasaların uygulanmasının polisin, siyasinin, savcının tekeline bırakılmayacak düzenlemeler derhal yapılmalı; temiz toplum için bütün yolsuzluk dosyaları kamuoyuna açık bir şekilde sonuçlandırılmalı; Trafik ve her alanda sürekli denetim (denetleme, eğitim ve mühendislik) geliştirilmeli. Sorumluluk sahipleri hesap vermeli; Siyasal Partiler Yasası, Seçim Halk Oylaması Yasası, lider – parti sultasına son verecek şekilde değiştirilmeli, her alanda demokratik katılım ve karar alma ortaklaştırılmalı.”

“Ülkedeki sosyal, ahlaki çöküntüyü yaratan, çevreyi yok eden, kumar, gece kulüpleri, gazinolar, oteller, üniversiteler, taş ocakları, izin, denetim vs siyasi iktidarların elinde gelir getiren rant anlayışından kurtarılmalı, sıkı bir denetim ve yasal çerçeveye, uluslararası standartlara kavuşturulmalı/kapatılmalı” diyen, Eylem, toplum sağlığı ve güvenliği, hastalıklardan korunması, tedavisi için de yeni bir yapılanmaya gidilmesi gerektiğini ifade etti.

Üretim ve pazarlamayı artıracak, ülke kaynaklarını doğru kullanacak, siyasileri geçim kaynağı durumundan kurtaracak gerçek teşvikler yapılması ve önlemler alınması gerektiğini vurgulayan Eylem, “Gençliği adada tutacak iş yeri açma, teşvik etme, mülklendirme politikaları, arsaları seçim döneminde dağıtımdan kurtaracak önlemler alınmalı rekabet yasası, nerden buldun yasası gibi yasalar geçirilmeli” dedi.

Eylem şöyle devam etti:

“Offshore bankacılığı, parayı yurt dışına çıkarma mekanizmaları, kuruluşları yeniden düzenlenerek kooperatifçiliğin ve paranın ülkede kalmasının finansal önlemleri alınmalı; Yabancı sermayeye sağlanan olanaklar, ülke üretimini, istihdamını, kaynaklarını artıracak yasal çerçeveye ve denetime kavuşturulmalı; Sosyal hayatı düzenleyen çevre, şehirleşme için ülke master planları yapılmalı, hükümetlere göre değişmeyecek Çevre-İnsan-Yaşam faydası en başa koyulmalı ve popülizmden kurtarılmalı; Toplumu hapseden, serbest dolaşımı, ticareti önleyen kartelleşmeye neden olan, kendi kendine ambargolar yaratan, güneyle ve dünyayla entegrasyonu geliştiren yasaklar, cezalar, geçişler, engeller, zorluklar kaldırılmalı, Çevre tekrar kamu malı haline getirilmeli, çevrenin kirletilmesi, yok edilmesi, kullanımı, korunması için acil hareket planı ele alınmalı, ülke fiziki / beşeri yerleşim planı bütünlüklü olarak yapılmalı, siyasetin kontrolünden tüm halkın kontrolüne verilecek bir yapılanma oluşturulmalı; Kısa sürede Kıbrıs’ta çözüm / Federasyon için hükümet hareket planı oluşturulmalı; görüşmelerde gelinen nokta zorlanmalı, heba edilmemeli; Kamusal kurumların (Elektrik, Su, Saatler vs.), arazilerin, dayatma politikaların, paketlerin hükümetler kontrolünde peşkeş çekilmesine son verecek bir kararlılık ve şartlar ortaya konulmalı.”