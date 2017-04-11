KTÖS, Alasya İlkokulu’nda uyarı grevi yaptı

Alasya İlkokulu Okul Aile Birliği, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ile birlikte görevden alınan öğretmenin yerine öğretmen atanması istemiyle bugün 11:00-12:40 saatleri arasında 2 saatlik uyarı grevi yaptı.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri Şener Elcil basın açıklaması yaparak, Alasya İlkokulu’nda darp nedeniyle açığa alınan beden eğitimi dersi öğretmeni yerine öğretmen verilmediğini belirtti.

Elcil, konuyu defalarca gündeme taşımalarına rağmen hala bir çözüm üretilmemesinden dolayı Milli Eğitim Bakanlığı’nı eleştirdi.

Okulda eksik olan beden eğitimi öğretmeni eksikliğinin giderilmesi taleplerini yineleyen Elcil, sorunun giderilmemesi halinde eylemlerinin büyüyerek devam edeceğini vurguladı.

Alasya İlkokulu Okul Aile Birliği Başkanı Tamer Karakaşlı da, eylem gerekçelerinin okuldaki eksik öğretmen sorunu olduğunu belirterek, çocukların eğitimden mahrum bırakılmaya kimsenin hakkı bulunmadığını kaydetti ve bakanlığın bu sorunu çözmesi talebinde bulundu.