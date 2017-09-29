KTÖS: Ne sözlü ne de yazılı tebligatınızı tanıyoruz

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Eğitim Sekreteri Burak Maviş, Lefke Avrupa Üniversitesi’nin (LAÜ) Atatürk Öğretmen Akademisi’ne (AÖA) gönderdiği sözlü ve gönderecekleri yazılı tebligatları tanımayacaklarını duyurdu.

LAÜ ile AÖA arasındaki protokolün kapalı kapılar arkasında imzalandığını, bu protokolün geçersiz olduğunu söyleyen Maviş, “Protokoller, yasaların üstünde değildir” dedi.

KTÖS Eğitim Sekreteri Burak Maviş, yazılı açıklamasında, şunları kaydetti:

“Toplumsal, sendikal ve kurumsal destek olmadan sadece Eğitim Bakanı Özdemir Berova, AÖA Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Yaratan ve LAÜ Rektörü Mehmet Ali Yükselen’in kapalı kapılar ardında yapmış oldukları protokolü iki öğretmen sendikası olarak kabul etmediğimizi defalarca beyan ettik. Aynı beyan AÖA öğretim görevlileri ve AÖA öğrencileri tarafından da yapıldı. LAÜ Rektörü, Eğitim Bakanı ve AÖA Yönetim Kurulu Başkanı’nın topluma konu ile ilgili yapmış olduğu açıklamalarda ikna edici olmadı. Sayın Rektör, AÖA ile ilgili binayı işgal ve okulu kapatma gerçeklerini kamuoyu ile hala paylaşmadı. Kendisi, toplumu yanıltmaya devam ediyor. ‘4 Ekim’de göndereceğim öğrenciler için ofisimizi, sınıflarımızı hazırlayın’ şeklinde Atatürk Öğretmen Akademisi’ne ulaştırdığınız sözlü tebligatınızı tanımıyoruz. Siz, yazılı tebligat yapsanız da bunu tanımayacağız.”

Maviş, açıklamasında şu sorulara da yer verdi:

“Lefke’den vazgeçip, Lefkoşa’ya gelmenizdeki, Atatürk Öğretmen Akademisi binasını işgal etmenizdeki amaç nedir? LAÜ, buradaki özel üniversitelerle yarışa girmek istiyorsa, neden bina kiralamıyor? AÖA kapatılırsa bu işten karınız ne olacak?”