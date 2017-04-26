KTÖS ve KTOEÖS, Denetleme Yasa Tasarısı’nı protesto etti

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), “Denetleme Yasa Tasarısı”nı protesto etmek amacıyla bugün Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı önünde toplandı.

Yapılan ortak açıklamada tasarının hazırlanmasında öğretmen sendikalarından görüş alınmadığı savunularak, hazırlanan tasarının kabul edilemez olduğu kaydedildi.

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, tasarının 2006 yılında hazırlandığını ancak tasarı ile ilgili herhangi bir adım atılmadığını savunarak, tasarı ile ilgili sendikadan görüş alınmadan, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın “Denetleme Yasa Tasarısı”nı Kamu-Sen ile birlikte hazırladığını öne sürdü.

Elcil, sendikanın görüşü alınmadan hazırlanan yasa tasarısını kabul etmediklerini kaydederek, “Bakanlık ateşle oynuyor, her türlü eylemi yapmaya hazırız” dedi.

KTOEÖS Genel Başkanı Selma Eylem, tasarını hazırlanmasında öğretmen sendikalarının by-pass edildiği öne sürerek, KTÖS ve KTOEÖS’nın ortak hazırladığı “Denetleme Kurulu Yasası”na yönelik rapor ve önerileri okudu.

Raporda, 2006 yılında yapılan “Denetleme, Değerlendirme ve Yönlendirme Kurulu Yasası”nın özünde siyasetten arınmış, tamamen eğitimin niteliğini artırmaya yönelik, katılımcı, objektif ve hesap verebilir ilkeler üzerine kurulmuş, gelirtilmeye açık bilimsel bir düzenleme olduğu vurgulandı.

2008 yılında yasa ile ilgili tüzükler hazırlandığı, 2015 yılında tekrardan gözden geçirildiği, ancak yasallaşamadığı belirtilerek, tasarı ile ilgili görüş verilmesi için okullara gönderildiği, öğretmen sendikalarından görüş alınmamasının kabul edilemez olduğu, bu konudaki mücadelelerinin devam edeceği belirtildi.