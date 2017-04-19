KTÖS ve KTOEÖS’ten yasa tepkisi…

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Denetmenler Yasası Tasarısı’nın öğretmen sendikaları ile görüşülmeden Meclis’e taşındığı gerekçesiyle bugün Meclis önünde basın açıklaması yaparak protestoda bulundu.

EYLEM: “YETKİNİN BAŞKANA DEVRİ TEHLİKESİ VAR”

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, Denetmenler Yasası hazırlanırken öğretmen sendikalarının baypas edildiğini ve memur sendikasıyla görüşülerek tasarı hazırlandığını savundu.

Eğitimle ilgili yasalar hazırlanırken KTÖS ve KTOEÖS’ün de görüşlerinin alınması gerektiğini belirten Eylem, yeni yasa tasarısında üst kurulun (Denetleme Değerlendirme ve Yönlendirme Kurulu) yetkilerinin azaltılıp çoğu yetkinin başkana devredilme tehlikesinin bulunduğunu açıkladı.

Üst kurulun çalışmasını sağlayacak tüzüğün hazırlanmadığını belirten Eylem, tasarının görüşüleceği Meclis komitesinin bugünkü toplantısına girerek görüş vereceklerini bildirdi.

BAYBORA: "BAKANLIK TEK TARAFLI..."

Daha sonra KTÖS Mali Sekreteri Mustafa Baybora hazırlanan ortak metni basına okudu.

Baybora, denetleme, değerlendirme ve yönlendirmenin eğitimin en önemli kısımlarından biri olduğunu belirterek, Eğitim Bakanlığı’nın yasalara uyması, eğitimin öznesi olan tüm tarafların dahil olacağı süreçler planlamasıyla demokratik, objektif ve çağdaş bir eğitimin mümkün olabileceğini kaydetti.

2006 yılında KTOEÖS ve KTÖS’ün katkılarıyla “Denetleme, Değerlendirme ve Yönlendirme Kurulu Yasası” yapıldığını hatırlatan Baybora, yasanın çağdaş kriterlere uyması açısından hem Türkiye’den Gazi Üniversitesi’nden, hem de İskoçya Strathcylde Üniversitesi’nden eğitim uzmanlarıyla çalışılarak yazıldığını belirtti.

Yasanın iyi bir zemin olmasının yanında çalışabilmesi için 2008 yılında hazırlanan tüzüklerin uzun süre raflarda bekletildiğini kaydeden Baybora, 2015 yılına kadar geçen süreçte hiçbir girişim yapılmadığını, zaman içinde eksilen kadroların tamamlanmadığını, yasaya bağlı kurulların oluşturulmadığını, Eğitim Bakanlığı’nın çağrısıyla 2015-2016 yapılan çalışmaların da hasıraltı edilerek Bakanlar Kurulu’na götürülmediğini söyledi.

Baybora, sorunun Eğitim Bakanlığı’nın tek taraflı olarak, eğitimdeki esas yetkili sendikaları görmezden gelip, Öğretmenler Yasası’nın 92. maddesine aykırı davranarak ve Kamu-Sen’i yetkili sendika kabul edip Eğitim Bakanlığı’nda teknik kurul yapması olduğunu ifade ederek, bir yasa hazırlanması ve bu yasanın Meclis gündemine taşımasına bağlı tüm yasa dışılıkların arkasındaki sorumlu kişinin Eğitim Bakanı Özdemir Berova olduğunu iddia etti.

Dün itibarıyla sendikaların aranarak tasarının Meclis alt komitesinde görüşüleceğinin resmen iletildiğini belirten Baybora, Denetleme, Değerlendirme ve Yönlendirme Kurulu’nun ortadan kaldırılacağını, özerk yapısının sona erdirilip siyasete malzeme yapılacağını savundu.

Baybora, “eğitim denetmenlerinin memur olacağı, denetmen başkanı 12 yılda atanırken, denetmenin 20 yılda atanacağı, hırsız-polis mantığıyla çalışacağı aşikâr olan bir denetleme yasa tasarısının bir gün önce çağrı yapılarak iş ola görüşme yapılıyormuş gibi Meclis’ten geçirilerek yasalaşmasını kabul etmeyeceklerini” sözlerine ekledi.