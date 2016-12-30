HABER KIBRIS

KTÖS'ün sitesini hackleyerek TMT andı paylaştılar

30/12/2016

KTÖS'ün sitesini hackleyerek TMT andı paylaştılar
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Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası'nın web sitesinde Türk Mukavvemet Teşkilatı'nın yemin andı kimliği belirsiz şahıslar tarafından yayınlandı

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası'nın web sitesi internet korsanları tarafından hacklendi. Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası'nın web sitesinde Türk Mukavvemet Teşkilatı'nın yemin andı kimliği belirsiz şahıslar tarafından yayınlandı.

Kıbrıs Postası'nın konu hakkında bilgi almak amacıyla ulaştığı Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri Şener Elcil, konuyla ilgili bir bilgisi olmadığını ve söz konusu durumu Kıbrıs Postası muhabirinden öğrendiğini ifade etti. 

 



TAGS: KTÖS, hacker, TMT
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