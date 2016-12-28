KTSO Elektrik Zammını Eleştirdi ve Geri Çekilmesini İstedi

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) son iki ay içerisinde elektrik ücretlerine yüzde 40’a yakın bir oranda zam yapılmasının ekonomiyi ve hayat pahalılığını çok olumsuz etkileyeceğini vurguladı ve zammın geri çekilmesini istedi.

Sanayi Odası tarafından yapılan yazılı açıklamada, bu zamla vatandaşın alım gücünün azaltıldığını ve üretim girdi maliyetleri yükseltilmek suretiyle rekabet edebilirlik seviyelerinin ciddi oranda düşürüldüğü ifade edildi.

Açıklamada Sanayi Odası’nın sanayide yenilenebilir enerjide mahsuplaşma sağlayacak tüzük değişikliğinin hayata geçirilmesi, kablo ile elektrik projesi konusunun en kısa sürede sonuçlandırılması,KKTC’de elektrikte uygun maliyetli ve arz güvenliği sağlayan sürdürülebilir bir yapının oluşturulmasına yönelik yol haritasının hazırlanmasını istediği de ifade edildi.

“Unutulmamalardır ki vatandaşın alım gücünde yaşanan daralma talebi azaltacağı gibi, sektörlerin girdi maliyetlerinden yaşanan artışları fiyatlarına yansıtmak zorunda kalmasıyla çifte olumsuz etki ekonominin daha da daralmasına yol açacaktır” denilen açıklamada, bu tarihe kadar hiçbir üretici sektörün müşterilerine iki ayda %40’lara varan zam yapmadığı, hiçbir sektörde bu kadar insafsız ve vatandaşın alım gücünü eritecek karar alınmadığı savunuldu.

İki ay içerisinde tüm tarifelerde %40’lara varan zammın bilimsel ve hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde açıklanması gerektiği vurgulanan açıklamada, “Ancak hiçbir hükümet döneminde KIBTEK’in maliyet hesapları kamuoyuyla paylaşılmamakta, hiçbir hükümet döneminde KIBTEK yönetimine ilgili STÖ’lerden temsilci alınmamakta ve başta zam olmak üzere belirli başlı alanlarda gizlilik ve ben yaptım oldu anlayışı hakim olmaktadır. KTSO olarak bu anlayışın artık son bulmasını, astronomik ve üretimde yıkım etkisi yapacak bu zammın hemen geri çekilmesini talep etmekteyiz” ifadeleri yer aldı.

KIBTEK elektrik maliyetlerinin ve dövizde yaşanan artışın maliyetlere etkisinin bilimsel olarak hesaplandıktan sonra, zamma ihtiyaç olup olmayacağının ilgili paydaşlar ve kamuoyuyla değerlendirilmesi gerektiği belirtilen açıklamada, halkı bu kadar yakından ilgilendiren bu gibi konuların gizli ve sessiz sedasız yapılmasının kabul edilemez olduğu vurgulandı.



