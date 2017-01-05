KTTO’dan Başbakan’a asgari ücret eleştirisi

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün asgari ücretle ilgili açıklamasını eleştirerek, asgari ücretin bilimsel veri ve yaklaşımlar temelinde belirlenmesi gerektiğini belirtti.

KTTO, konuyla ilgili açıklamasında, Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün katıldığı bir televizyon programında asgari ücretin 2 bin TL’nin üzerinde olması için çalışma yapıldığını duyurup bununla ilgili “işveren biraz rahatsız olabilir ama bunu halkı düşünerek yapacağız” şeklindeki ifadesinin büyük bir talihsizlik olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamada, devletin kendi açıkladığı hayat pahalılığı oranının iki kat üzerinde bir artış yapmasının, zaten zor ekonomik şartlar ve bozuk piyasa koşullarında hayatta kalmaya çalışan binlerce işletmeyi ağır bir yükün altına koyacağı kaydedildi.

“POPÜLİST YAKLAŞIM..”

Ülkede asgari ücret, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda kamu, işveren ve işçi temsilcilerinin katılımıyla belirlendiği anımsatılan açıklamada, asgari ücrete, bir önceki artışın iki katı artış yapılacağının Başbakan tarafından duyurlumasının, konunun ekonomik veriler yerine ‘popülist’ yaklaşımlarla ele alındığının göstergesi olduğu savunuldu.

Açıklamada, asgari ücretteki artışın, diğer maaşlara yansıyacağı, devletin tahsil ettiği bazı harç ve cezanın da asgari ücrete endeksli olduğu düşünüldüğünde asıl zor durumda kalacak olanın binlerce küçük işletme olacağı kaydedildi.

KTTO açıklaması, şöyle devam etti:

“Konunun ekonomik boyutu bir yana, Başbakan’ın ‘işveren biraz rahatsız olabilir ama bunu halkı düşünerek yapacağız’ ifadesi her ölçekte binlerce işletmeyi, iş kurmaya çalışan genç girişimcileri, tüm fertlerinin içinde çalıştığı sayısız aile şirketini ve esnafı halktan saymadığı anlamını çıkarması sebebiyle kabul edilebilir değildir. Ekonominin dinamiklerini gözetmeyen yaklaşımlar ekonomik geleceğimiz üzerindeki en büyük tehlikedir. Asgari ücret, özel sektörde uygulanan genel bir ücret olarak değerlendirilmemelidir. Asgari ücret yoğunlukla işe yeni başlayan, iş tecrübesi olmayan çalışanlar için taban ücret olarak uygulanmakta, nitelikli ve tecrübeli çalışanlar bu taban ücretin üzerinde maaş almaktadır. Ülkemiz, milli gelire oranla en yüksek asgari ücrete sahip ülkeler arasında yer almaktadır. Dolayısıyla asgari ücret bilimsel veri ve yaklaşımlar temelinde belirlenmelidir.”