KTTO’dan görkemli kutlama

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, hafta sonu düzenlenen Gala Gecesi ile “60. Yıla Merhaba” dedi.

İş dünyasının yoğun katılımıyla gerçekleşen gecede, Eski Başkan’lar ve Oda Kurucuları’na plaketler verildi.

Gece de konuşma yapan Oda Başkanı Toros; yaklaşık 60 yıllık bir geçmişe sahip olan Oda’nın, Kıbrıs adası üzerindeki ekonomik varoluş mücadelemizin en önemli öğesi olduğuna ve iş insanlarının ortak aklı ve ortak sesi olarak öne çıktığına vurgu yaptı. Odanın, uluslarası tanınmış sttaüsü ve yıllara dayanan birikimiyle gerek içte gerekse dışta öncelikle Kıbrıs Türk iş dünyasının olmak üzere, Toplumumuzun tüm kesimlerinin ortak çıkarlarına hizmet etmeyi de kendine temel ilke olarak belirlediğini söyledi.

Konuşmasında Oda’nın Kurucu Başkan’larına ve eski Başkan’lara duydukları minneti dile getiren Toros, gece de toplanan gelirin Girne Rehabilitasyon Merkezi (Cheshire Home) yararına bağışlanacağını da belirterek sözlerine son verdi. Toros’un ardından söz alan Girne Rehabilitasyon Merkezi Başkanı Emine Manicioğlu, Oda Başkanı nezdinde geceye cömert katkılarını esirgemeyen iş insanlarına teşekkürlerini sundu.

Gece de iş dünyasının önemli isimlerinden Ramadan Cemil İşletmelerinin direktörü Işın Ramadan Cemil’e ve Oda’nın eski Başkanlarından Erdil Nami’ye sürpriz doğum günü kutlaması da yapıldı.