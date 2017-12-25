Küçük Kaymaklı Şehitleri ile Şehit Hüseyin Ruso Anıldı
Milli Mücadele ve Şehitler haftası dolayısıyla bugün de anma törenleri gerçekleştirildi.
25/12/2017
Küçük Kaymaklı Şehitleri ile Şehit Hüseyin Ruso anıldı.
İlk tören Küçük Kaymaklı Şehitler Anıtı önünde gerçekleşti
Törende protokol sırasına göre çelenkler anıta konuldu.
Ardından saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.
Törende Şehit Doğan Ahmet İlkokulu’ndan Elmas Pehlivan “Kıbrıs Şehitlerine” adlı şiiri okudu.
Şht Hüseyin Ruso Ortaokulu öğrencisi Azra Düzen “Tüm Şehitlere”, Atleks Sanverler Ortaokulu öğrencisi Simge Bekci ‘Bayrak’ ve Türk Maarif Koleji öğrencisi Sevil Karaderi de ‘Kaymaklı Şehidine Ağlıyor’adlı şiirleri okudu.
Buradaki törenin tamamlanmasının ardından ikinci anma töreni Şehit Hüseyin Ruso Anıtı’nda yer aldı.
Törende protokol sırasına göre çelenkler anıta konuldu.
Ardından saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.
Daha sonra Şehit Hüseyin Ruso anısına Şehit Hüseyin Rosu Ortaokulu öğrencisi Yusuf Tufan Avcı, Hüseyin Ruso’nun yaşamını aktardı.
Daha sonra Atleks Sanverler Ortaokulu öğrencilerinden Yağmur Önay “Şehitlerimize” adlı şiiri okudu.
Buradaki tören, Şehit Doğan Ahmet İlkokulu öğrencisi Cevher Nur Evin “Hüseyin Ruso İçin”, Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu öğrencisi Tibet Poyraz Karaca’nın “Bir ölü asfalt yolda” ve Türk Maarif Koleji öğrencisi, Ecem Koç’un “Yaralarım Sızlıyor Hüseyin Rosu” adlı şiiri okumasıyla son buldu.