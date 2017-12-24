Küçük Kaymaklı Şehitleri ile Şht. Hüseyin Ruso yarın anılacak

Küçük Kaymaklı Türk Spor Kulübü’nün düzenleyeceği anma törenlerinin ilki Küçük Kaymaklı Şehitler Anıtı’nda olacak.

Saat 09.00’da başlayacak törende günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Küçük Kaymaklı Türk Spor Kulübü Başkanı Hasan Tosunoğlu yapacak.

Buradaki törenin tamamlanmasının ardından ikinci anma töreni Şehit Hüseyin Ruso Anıtı’nda yer alacak.

Anıta çelenk sunulacak, saygı duruşu ve saygı atışının ardından Yusuf Tufan Avcı, Şehit Hüseyin Ruso’nun özgeçmişini, öğrenciler de Ruso ile ilgili şiir okuyacak.