YouTube’da Gangnam Style’ın rekorunun Wiz Khalifa tarafından geçilmesinden sonra birinci sıra için bir aday daha ortaya çıktı. An itibariyle 2 buçuk milyarın üzerinde izlenme sayısına ulaşan Luis Fonsi’nin Despacito şarkısı rekora çok yakın.

Küçük kız Despacito dansıyla büyük ilgi topladı

Despocito şarkısı YouTube haricinde de interneti sallamaya devam ediyor. Despacito şarkısını duyunca dayanamayıp dans eden kızın videosu sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasına girdi. Popüler şarkıyı duyunca dayanamayıp dansa başlayan kızın babası farklı ortamlarda şarkıyı açınca ortaya eğlenceli görüntüler çıktı.