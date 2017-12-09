Küçük kız gözyaşlarına boğuldu!

Eşi Akile Nacisoy Akdoğan’ı öldürmekle suçu nedeniyle yargılanan Yaşar Akdoğan’ın aleyhine dün tanık olarak dinlenen kişi ‘cinayet’ iddiasını ortaya koyan 12 yaşındaki kızları T.A. oldu.

Kapalı oturum şeklinde ve psikiyatrist eşliğinde tanık kürsüsünde ifade veren küçük kız duruşma esnasında gözyaşlarına boğuldu. Geniş güvenlik önlemleri altında mahkemeye çıkarılan T.A. ile sanık konumundaki babasının yüz yüze gelmemesi için olağanüstü bir çaba harcandı.

Girne Kaza Mahkemesi’nde görüşülen davada tahkikat duruşmasının dünkü davasında küçük kız olay gününe dair yaşadıklarını anlattı. 12 yaşındaki T.A. mahkemede tanık olarak dinlenmesinin ardından dava 13 Aralık Çarşamba günü saat 11:00’a ertelendi.



