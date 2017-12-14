HABER KIBRIS

Küçükbaş Hayvan Üreticileri'nden Zam Açıklaması

14/12/2017

Küçükbaş Hayvan Üreticileri'nden Zam Açıklaması
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Küçükbaş Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği,  ete zam yapılacağına ilişkin  haberlerin asılsız olduğunu belirterek, bu tür söylentilere itibar edilmemesini istedi.

Birlik Yönetim Kurulu’ndan yapılan açıklamada,  et zammı haberlerinin  bazı kesimler tarafından bilinçli olarak  yayıldığı ileri sürülerek, “KKTC tarihinde hiçbir zaman üretici kendi etinin, sütünün fiyatını tek başına artıracak güce ve imkâna ulaşmamıştır. Bu tip haberlerdeki esas amaç yılbaşı döneminde artacak et satışlarından fahiş kar elde etmektir. Bunun sorumlusu üretici deği, işin kolayına kaçan bazı kasaplardır” denildi.



TAGS: Küçükbaş Hayvan Üreticileri, haber, kıbrıs
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