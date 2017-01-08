Kudüs'te kamyon insanları ezdi: En az 4 ölü

Kudüs'te bir kamyon kalabalığın arasına daldı. İsrail Radyosu, ilk belirlemelere göre en az 4 kişi hayatını kaybettiğini, en az 15 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail Radyosu'na konuşan bir polis yetkilisi olayın terör saldırısı olduğunu belirtti. Habere göre kamyonun şoförü olay yerinde vuruldu. Radyoya konuşan polis yetkilisi, ölenlerin 3'ünün kadın, 1'inin erkek olduğunu bildirdi. Polis, hayatını kaybedenlerin 20'li yaşlarda olduğunu da kaydetti.



